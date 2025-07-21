Хаос у закладках Google Chrome? Ось як швидко навести ідеальний порядок і заощадити години роботи

В інтернеті багато інформації, і вбудовані закладки в Google Chrome допомагають не губитися в потоці. З їхньою допомогою легко зберігати важливі сторінки, статті та сервіси - все синхронізується між пристроями і завжди під рукою.
Про те, як зручно керувати закладками в Google Chrome, розповідає РБК-Україна з посиланням на американське видання про технології The Verge.
Щоб додати сторінку в закладки на комп'ютері, достатньо натиснути на значок зірки праворуч від адресного рядка. Або скористатися комбінацією Ctrl+D (на Windows) або Cmd+D (на macOS). На смартфонах - відкрийте меню (три крапки) і виберіть значок зірки (на Android) або пункт "Додати в закладки" (на iOS).
Одразу після цього з'явиться невелике вікно, в якому можна змінити назву або вибрати іншу папку для збереження. Якщо все влаштовує - натисніть "Готово".
Додаткові можливості знаходяться в меню "Закладки і списки", яке відкривається через три крапки в правому верхньому куті. Тут можна не тільки додати нову закладку, а й зберегти всі відкриті вкладки за допомогою функції "Додати всі вкладки в закладки" - корисно, якщо потрібно відкласти поточну сесію для подальшої роботи.
На цьому ж екрані можна ввімкнути або приховати панель закладок, яка розташовується під адресним рядком. Для швидкого додавання досить перетягнути URL поточної сторінки прямо на цю панель.
Організовані закладки - запорука зручної роботи. На комп'ютері доступний повноцінний менеджер закладок. Відкрити його можна через пункт "Закладки і списки" в меню браузера або на панелі закладок, потім вибрати "Диспетчер закладок".
У менеджері можна:
Зліва відображаються всі папки. Закладки можна перетягувати між ними, змінювати порядок, перейменовувати і видаляти непотрібні.
Якщо клікнути правою кнопкою миші на папці, можна відкрити весь її вміст одразу в окремих вкладках. Щоправда, якщо таких закладок десятки або сотні - краще бути обережним, щоб не перевантажити браузер.
Закладки на смартфоні
Менеджер закладок доступний і на мобільних пристроях, хоч і з обмеженим функціоналом. Для доступу потрібно натиснути три крапки вгорі (Android) або внизу (iOS) екрана і вибрати "Закладки". Усі збережені сторінки відображаються списком.
Якщо користувач увійшов у свій обліковий запис Google, усі закладки будуть автоматично синхронізуватися між усіма його пристроями.
Як вмістити більше закладок на панелі
Один із найпростіших і найефективніших трюків - скоротити підписи до закладок до мінімуму. На панелі закладок у веб-версії Chrome можна натиснути правою кнопкою миші на будь-яку закладку, видалити текст у полі "Ім'я" і натиснути "Зберегти".
У результаті на панелі залишиться тільки іконка сайту. Це дає змогу розмістити більше закладок в одному рядку, зберігши візуальну навігацію.
Пошук закладок через адресний рядок
Знайти потрібну закладку можна прямо з адресного рядка. Під час введення запиту Chrome сам пропонує відповідні сторінки зі збережених. Щоб прискорити процес, можна додати до запиту команду "@bookmarks" і пробіл - браузер одразу переключиться в режим пошуку за закладками.
Бічна панель закладок
Якщо хочеться завжди бачити список закладок на екрані - це теж можливо. У веб-версії Chrome відкрийте меню (три крапки в правому верхньому кутку), перейдіть у "Закладки і списки", "Показати всі закладки". Відкриється бічна панель із повним списком усіх збережених посилань.
В панелі можна:
Іконки в правому верхньому кутку панелі дають змогу:
Щоб закріпити панель закладок назавжди, достатньо натиснути на значок шпильки поруч із кнопкою закриття. Після цього на панелі інструментів з'явиться окрема іконка закладок - швидкий доступ до потрібних сторінок буде завжди під рукою.
Функції закладок у Google Chrome - це не просто "позначити сторінку на потім". Це ціла система для управління контентом, яка допоможе організувати роботу, відпочинок та інформаційний потік.
Хоча інтерфейс закладок може здатися простим, він пропонує гнучкі налаштування: від просунутого пошуку до структурованих папок. І все це - із синхронізацією між пристроями.
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