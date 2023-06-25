Хаос в Росії після бунту Пригожина може тривати тижнями чи місяцями, - Блінкен

Хаос в Росії, що був спричинений вчорашнім бунтом керівника ЧВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, може тривати тижнями або навіть місяцями.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я не думаю, що ми бачили "фінальний акт" російських потрясінь", - сказав Ентоні Блінкен.

За його словами, Хаос, спричинений вчорашнім заколотом, може тривати тижнями або місяцями. Він також зауважив, що ще занадто рано говорити про те, яке майбутнє чекає на найманців "Вагнера".

Блінкен сказав, що ні ядерна політика США, ні ядерна політика Росії не змінилися в результаті кризи.

Крім того, державний секретар США повідомив, що американський президент Джо Байден не намагався достукатися до російського президента.

Переворот в Росії

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Днями конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", й почав з Ростова.

Вчора після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони й зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

Пригожин заявив про припинення "походу" на Москву

Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

"ПВК "Вагнера" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - йдеться у повідомленні його прес-служби.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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