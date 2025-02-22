ХАМАС звільнив ще кількох ізраїльських заручників

ХАМАС передав "Червоному Хресту" трьох ізраїльтян, захоплених на фестивалі "Нова".

Це Омера Венкерта (23 роки, Гедера), Елію Коена (27 років, Цур-Адаса) і Омера Шем-Това (21 рік, Герцлія) та Таль Шохам (40 лет).

Заручників доправлять до військового табору в районі Реїм, неподалік від кордону з Газою, а потім вертольотами до лікарень Тель-Авіва і Петах-Тікви для подальшого обстеження і лікування. Для екстреної допомоги підготовлено резервні палати в лікарнях Ашкелона і Беер-Шеви.

Очікується, що ще одного заручника, Хішама Шаабана ас-Сайїда (36 років), який страждав на психічний розлад і пішов до Гази 2015 року, буде звільнено пізніше, без офіційної церемонії, через специфіку його стану. ХАМАС стверджує, що робить це "з поваги до його сім'ї та релігійних переконань".

Обмін полоненими: зміни у списках

Цей етап обміну полоненими - частина ширшого процесу. У межах чергового етапу ізраїльська влада має звільнити 602 ув'язнених, серед яких терористи, засуджені за терористичні дії, і ті, хто був затриманий після 7 жовтня 2023 року.

Через зміни у списку ув'язнених 21 лютого відбулася екстрена нарада уряду Ізраїлю. За новими умовами, на волю вийдуть понад 800 ув'язнених, у тому числі 51 засуджений до довічного терміну, 59 засуджених із тривалими термінами тюремного ув'язнення та 200 жінок та неповнолітніх із Гази, заарештованих під час війни.

Цей обмін став можливим після екстреної нічної зустрічі уряду Ізраїлю, де було погоджено новий список. Угода, незважаючи на її масштаб, викликає в декого побоювання, оскільки серед звільнених терористів можуть опинитися небезпечні постаті, від яких, на думку критиків, загрожуватиме новий терор.

Міжнародний тиск на обидві сторони

Міжнародні зусилля посередників, таких як Катар і Єгипет, спрямовані на прискорення другого етапу угоди, який може призвести до завершення воєнних дій між Ізраїлем і ХАМАСом. Передбачуваний "обмін всіх на всіх" і припинення вогню - ключові вимоги, висунуті з боку ХАМАСу.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу продовжує наполягати на продовженні першого етапу, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників і поліпшення умов для переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту.

Очікується, що 27 лютого ХАМАС передасть Ізраїлю тіла ще чотирьох загиблих заручників, що стане важливим кроком у реалізації угоди і завершенні першого етапу обміну.