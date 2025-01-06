"ХАМАС" заявив про список заручників, яких готовий звільнити: Ізраїль спростовує

За словами представника угруповання, до списку увійшли 34 заручники. Чиновник кажучи на умовах анонімності повторив, що будь-яка угода залежить від досягнення угоди про виведення ізраїльських військ із Гази і постійного припинення вогню.

Паралельно The Times of Israel пише, що в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростовують цю заяву.

"Наразі "ХАМАС не надав список заручників", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за інформацією 12 каналу, ХАМАС все ж надав список, але не вказав, хто із заручників живий, а хто ні.