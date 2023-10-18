ХАМАС висловив готовність звільнити частину заручників, - NBC

Видання, з посиланням на два джерела зазначило, що ХАМАС готовий звільнити заручників через годину після того, як будуть припинені удари по Сектору Гази.

Воднчас, бойовики заявили, що вони утримують не всіх захоплених в перший день війни заручників. Деякі з них нібито знаходяться під контролем Ісламського джихаду, а деякі - у "випадкових опортуністів з Гази".

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю, захопивши десятки людей в заручники. Крім цього, по території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терористів.

Також The New York Times повідомляло, що Ізраїль звернувся до США з проханням про надання надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.

Вчора стало відомо, що ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.

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