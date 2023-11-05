ХАМАС використовує лікарні для приховування воєнних дій, - ЦАХАЛ

Ізраїльська армія заявила, що ХАМАС використовує лікарні в Секторі Гази як операційні бази в "систематичній" спробі приховати свою військову діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі представив докладні звинувачення в наявності інфраструктури бойовиків усередині та навколо двох великих клінік після твердження, що штаб-квартира ХАМАС розташована під головним медичним закладом території.

"Використання ХАМАСом лікарень для маскування своєї військової машини має систематичний характер", - заявив Хагарі.

За його словами, побудована в Катарі лікарня імені шейха Хаміда бен Халіфи аль Тані розташована над тунелем, який використовує ХАМАС. Бойовики цього угруповання обстрілювали ізраїльські війська зсередини лікарні, додав він.

Інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується ХАМАС для приховування підземного командно-контрольного центру, сказав Хагарі. За його словами, за 75 метрів від лікарні розташований пусковий майданчик для ракет ХАМАС.

27 жовтня ізраїльська армія заявила, що військовий штаб ХАМАС перебуває в лабіринті тунелів і підземних комплексів під лікарнею Аль-Шіфа, найбільшим медичним комплексом Сектора Гази.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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