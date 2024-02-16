ХАМАС продовжить діяти у Секторі Газа навіть після війни, - ЦАХАЛ

Цього тижня військова розвідка Ізраїлю розповсюдила серед лідерів країни документ, в якому попередила, що навіть якщо ЦАХАЛу вдасться ліквідувати ХАМАС, як організовану військову силу в Секторі Газа, він збережеться як "терористична група і партизанське угрупування".

У документі, підготовленому дослідницьким відділом військової розвідки Сил оборони також стверджується, що серед жителів регіону "зберігається справжня підтримка" ХАМАСу.

З огляду на те, що у даний час не робиться жодних практичних зусиль для реалізації плану для Гази на "наступний день після війни", в документі також попереджається, що "Газа стане зоною глибокої кризи".

Журналістка-розслідувач 12-го каналу Ілана Даян повідомила, що документ був представлений політичному ешелону Ізраїлю після того, як його обговорили минулих вихідних старші офіцери ЦАХАЛу, чиновники служби безпеки "Шин-Бет" і члени Ради національної безпеки.

За словами Даян, "суть" документа полягає в тому, що він є попередженням від тих, хто займається військовою розвідкою, що "ХАМАС переживе цю кампанію, як терористична група і партизанське угруповання".

"У цьому аспекті, принаймні абсолютної перемоги не буде", - як прогнозував і вимагав із самого початку війни прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Хоча ізраїльські офіційні особи постійно публічно заявляють, що метою війни є витіснення ХАМАСу зі Смуги Гази, багато країн і офіційних осіб по всьому світу попереджають, що це недосяжний результат.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей і масштабно обстрілювали ракетами найбільші ізраїльські міста. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення ХАМАС і звільнення заручників.

8 лютого Нетаньягу заявив, що цілковита перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

12 лютого ізраїльські військові вдарили з повітря по місту Рафах. Згодом виявилося, що це була спецоперація, під час якої звільнили двох ізраїльських заручників ХАМАС.

Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

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