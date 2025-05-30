ХАМАС не поспішає з відповіддю: припинення вогню в Газі під питанням

Що передувало

Нагадаємо, напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа, у січні, між Ізраїлем і ХАМАС була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

Незабаром, коли ХАМАС почав затримувати обмін, Ізраїль заблокував постачання гуманітарної допомоги в Газу, а після, 18 березня, відновив бойові дії. Однак минулого тижня стало відомо, що країна частково зняла блокаду і допомогу знову постачають.

Також ми писали, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф. Тепер відповідне рішення очікується і від ХАМАСу.

"Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була направлена ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому", - каже Левітт.

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