ХАМАС планував дістатися до Західного берега, щоб розпочати масштабну війну проти Ізраїлю, - WP

У доповіді спецслужб різних країн ідеться про те, що під час ретельного планування нападу 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС збирало певні відомості від різноробочих із Гази, яким дозволялося щодня в'їжджати в Ізраїль на роботу.

Багато хто з цих робітників працював у тих самих населених пунктах, які зазнавали нападів і спустошення з боку ХАМАСу: цілі сім'ї розстрілювали, спалювали і забивали на смерть у своїх будинках.

За словами офіційних осіб, деякі терористи мали при собі достатньо продовольства, боєприпасів і спорядження, щоб протриматися кілька днів, і мали інструкції в разі успіху першої хвилі атак продовжити просування вглиб Ізраїлю і, можливо, завдати удару по великих ізраїльських містах.

Штурмовим групам вдалося проникнути аж до Офакіма - ізраїльського міста, розташованого за 15 миль від Сектора Гази і приблизно на половині відстані між анклавом і Західним берегом річки Йордан.

За словами двох високопоставлених співробітників близькосхідної розвідки й одного колишнього американського чиновника, детально знайомого з фактами, один із загонів мав із собою розвідувальну інформацію та карти, що вказують на намір продовжити наступ аж до кордону Західного берега річки Йордан.

Останніми місяцями ХАМАС активізував свою роботу з бойовиками Західного берега, хоча, за словами представників угруповання, він не повідомив своїх союзників на Західному березі про свої плани на 7 жовтня заздалегідь.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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