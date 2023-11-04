ХАМАС під виглядом біженців намагався вивезти до Єгипту поранених бойовиків, - NYT

Процес вивезення іноземних громадян із Сектора Гази призупинили через спробу ХАМАС зарахувати своїх поранених бойовиків до числа тих, хто має виїхати до Єгипту через КПП "Рафах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Люди, які мають подвійне, американське чи інше іноземне громадянство, неодноразово збиралися біля КПП на південному кордоні Сектора Газа, починаючи з 7 жовтня. Але протягом кількох тижнів КПП "Рафах" залишався закритим.

Чиновник з адміністрації президента США Джо Байдена повідомив, що практично від самого початку загострення конфлікту на Близькому Сході бойовики ХАМАС перешкоджали виїзду іноземних громадян із Сектора Гази.

Американські чиновники кажуть, не уточнюючи подробиць, що ХАМАС висував "необґрунтовані вимоги".

Він також додав, що ХАМАС неодноразово надавав Ізраїлю, США та Єгипту списки поранених палестинців для виїзду із Сектора Гази разом з іноземними громадянами. При цьому, за словами джерела видання, перевірка засвідчила, що третина людей у списках виявилися бойовиками ХАМАС.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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