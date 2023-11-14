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ХАМАС намагався завадити Ізраїлю сформувати мирний Близький Схід, - Сунак

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Причини нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня була не лише ненависть до держави, а й побоювання, що Ізраїль налагодить стосунки із сусідами.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

"ХАМАС останнім часом боявся народження нового Близького Сходу, де Ізраїль нормалізує відносини із сусідами", - заявив прем'єр-міністр Британії.

За словами Сунака, бойовики ХАМАС зі своїми регулярними обіцянками повторювати 7 жовтня знову і знову кидають "фундаментальний виклик" тій частині людства, яка вважає, що Голокост не повинен повторитись.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль розпочав повномасштабну наземну військову операцію проти бойовиків під назвою "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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Ріші СунакІзраїльХАМАС