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Халеп и Рыбакина сформировали второй полуфинал Уимблдона-2022

Фото: Симона Халеп в третий раз пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Последними победительницами четвертьфинала Уимблдонского турнира-2022 стали румынка Симона Халеп и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Уимблдон-2022, женщины, 1/4 финала

Томлянович – Рыбакина – 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

Халеп – Анисимова – 2:0 (6:2, 6:4)


Победу Томлянович в первом сете обусловили два фактора – выигранные геймы на собственной подаче и всего один брейк на подаче соперницы. А вот вторая партия обернулась фиаско австралийки. Она допустила 9 невынужденных ошибок, упустила 4 эйса Рыбакиной и проиграла за полчаса.

Третий сет стал закономерным продолжением второго. Казахская теннисистка повела 3:0, а затем и 5:1. Но беспечность Рыбакиной едва не обернулась против нее. 23-летняя теннисистка на мгновение расслабилась и позволила Томлянович оформить обратный брейк. В следующем гейме австралийка отыгралась с матч-пойнта, но казашка взяла под ноль свою подачу.

Победительница Уимблдона-2019 Халеп потратила на матч 1/4 финала всего 65 минут. Опытная румынка взялась за юную американку со старта поединка. Анисимова оформила первый гейм в свою пользу, но затем проиграла 5 подряд с двумя брейками Халеп и фактически сдалась в сете.

Вторая партия вышла для экс-первой ракетки мира лишь немного сложнее. Анисимова по схожему сценарию провалилась в дебюте и уже была в шаге от поражения (1:5), но неожиданно сумела навязать Халеп борьбу. Российская американка даже сократила отрыв до минимума (4:5). Но решающее слово было за румынкой, которая с 0:40 на своей подаче реализовала первый же матч-пойнт.

Поединок Рыбакина – Халеп состоится уже 7 июля. В другом полуфинале встретятся Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария из Германии.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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