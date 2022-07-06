Халеп и Рыбакина сформировали второй полуфинал Уимблдона-2022
Последними победительницами четвертьфинала Уимблдонского турнира-2022 стали румынка Симона Халеп и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Уимблдон-2022, женщины, 1/4 финала
Томлянович – Рыбакина – 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)
Халеп – Анисимова – 2:0 (6:2, 6:4)
Победу Томлянович в первом сете обусловили два фактора – выигранные геймы на собственной подаче и всего один брейк на подаче соперницы. А вот вторая партия обернулась фиаско австралийки. Она допустила 9 невынужденных ошибок, упустила 4 эйса Рыбакиной и проиграла за полчаса.
Третий сет стал закономерным продолжением второго. Казахская теннисистка повела 3:0, а затем и 5:1. Но беспечность Рыбакиной едва не обернулась против нее. 23-летняя теннисистка на мгновение расслабилась и позволила Томлянович оформить обратный брейк. В следующем гейме австралийка отыгралась с матч-пойнта, но казашка взяла под ноль свою подачу.
Победительница Уимблдона-2019 Халеп потратила на матч 1/4 финала всего 65 минут. Опытная румынка взялась за юную американку со старта поединка. Анисимова оформила первый гейм в свою пользу, но затем проиграла 5 подряд с двумя брейками Халеп и фактически сдалась в сете.
Вторая партия вышла для экс-первой ракетки мира лишь немного сложнее. Анисимова по схожему сценарию провалилась в дебюте и уже была в шаге от поражения (1:5), но неожиданно сумела навязать Халеп борьбу. Российская американка даже сократила отрыв до минимума (4:5). Но решающее слово было за румынкой, которая с 0:40 на своей подаче реализовала первый же матч-пойнт.
Поединок Рыбакина – Халеп состоится уже 7 июля. В другом полуфинале встретятся Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария из Германии.
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