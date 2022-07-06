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Халеп і Рибакіна сформували другий півфінал Вімблдона-2022

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Сполучене Королівство, Середа 06 липня 2022 17:03
Халеп і Рибакіна сформували другий півфінал Вімблдона-2022 Фото: Сімона Халеп втретє пробилася до півфіналу Вімблдонського турніру (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Останніми переможницями чвертьфіналу Вімблдонського турніру-2022 стали румунка Сімона Халеп і представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2022, жінки, 1/4 фіналу

Томляновіч – Рибакіна – 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

Халеп – Анісімова – 2:0 (6:2, 6:4)

Перемогу Томляновіч у першому сеті зумовили два фактори – виграні гейми на власній подачі та всього один брейк на подачі суперниці. А ось друга партія обернулася фіаско австралійки. Вона припустилася 9-ти невимушених помилок, проґавила 4 ейси Рибакіної та програла за півгодини.

Третій сет став закономірним продовженням другого. Казахська тенісистка повела 3:0, а потім і 5:1. Та безпечність Рибакіної ледь не обернулася проти неї. 23-річна тенісистка на мить розслабилася і дозволила Томляновіч оформити зворотний брейк. У наступному геймі австралійка відігралася з матч-пойнту, але казашка взяла під нуль свою подачу.

Переможниця Вімблдона-2019 Халеп витратила на матч 1/4 фіналу всього 65 хвилин. Досвідчена румунка взялася за юну американку зі старту поєдинку. Анісімова оформила перший гейм на власну користь, але потім програла 5 поспіль із двома брейками Халеп і фактично здалася в сеті.

Друга партія вийшла для екс-першої ракетки світу лише трохи складнішою. Анісімова за схожим сценарієм провалилася в дебюті й вже була за крок від поразки (1:5), та несподівано зуміла нав'язати Халеп боротьбу. Російська американка навіть скоротила відрив до мінімуму (4:5). Та вирішальне слово було за румункою, яка з 0:40 на своїй подачі реалізувала перший же матч-пойнт.

Поєдинок Рибакіна – Халеп відбудеться вже завтра, 7 липня. В іншому півфіналі зустрінуться Онс Жабер (Туніс) і Татьяна Марія з Німеччини.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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