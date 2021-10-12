Хакери заблокували роботу української мережі аптек. Вимагають викуп
Хакери атакували українську мережу аптек АНЦ. Кіберзловмисники заблокували роботу аптек по всій Україні та вимагають від керівництва мережі АНЦ викуп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника мережі АНЦ Миколу Щербину.
"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - розповів він.
Щербина зазначив, що керівництво мережі не планує виплачувати викуп хакерам, і наразі команда АНЦ працює над відновленням інфраструктури.
"Ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності. Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, що швидше за все займе кілька днів", - наголосив він.