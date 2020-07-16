Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Гейтса, Байдена и Обамы: обещали раздавать биткоины

Хакеры взломали учетный записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. В аккаунтах появились похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере.

Об этом сообщает Вusiness Іnsider.

Жертвами кибератаки стали аккаунты основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, миллиардера Уоррена Баффета, кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена, , миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Также преступники взломали Twitter платежного приложения Джека Дорси Cash App, создателей Ethereum - Виталика Бутерина, и Litecoin - Чарли Ли, главы Tron Foundation Джастина Сана, руководителя Binance Чанпэна Чжао и компании Ripple. Кроме того, были взломаны аккаунты Uber и Apple, а также бирж Coinbase, Gemini, Kucoin, Bitfinex и других.

"Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Делаю это только в течение 30 минут", - говорилось в сообщениях.

Фото: Скриншот

Записи с предложениями бесплатной криптовалюты были удалены к моменту публикации, при этом на некоторых аккаунтах посты появлялись несколько раз.

В течение нескольких часов, прошедших с появления первых мошеннических сообщений, на упомянутые биткоин-кошельки поступило больше 300 переводов на сумму более 110 000 долларов, сообщает издание Protocol.

В Twitter сообщили, что ограничивают возможность публикациюи сообщений и другие функции.

"Мы продолжаем ограничивать возможность публиковать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции аккаунта, пока мы изучаем это. Спасибо за терпение", - говорится в сообщении.

Акции Twitter после закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на 3,48%, до 34,43 долл. за акцию.

Напомним, украинский хакер с помощью вредоносного программного обеспечения получал доступ к персональным данным клиентов в базах интернет-магазинов и других торговых онлайн-платформ.

Ранее злоумышленники взломали Telegram, и личные данные миллионов пользователей утекли в сеть.