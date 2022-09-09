Хакеры вновь сломали российское ТВ в Крыму, показав обращение Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

Перед обращением президента по телевизору показали предостережение, в котором призвали украинцев в Крыму держаться подальше от военных объектов РФ, сообщать украинским спецслужбам об оккупантах и верить в ВСУ.

Как сообщалось, подобное происходит не в первый раз. Так, 20 августа, жители Крыма, которые включили телевизор, могли видеть обращение президента и кадры довоенной Украины.

Также СБУ разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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