Хакери вкрали 40 млн доларів в біткоінах у криптобіржі

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Хакери отримали доступ до API

Криптовалютна біржа Binance повідомила про хакерську атаку, в результаті якої хакери вкрали 7 тис. біткоінів (більше 40 млн доларів за курсом на 8 травня). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт біржі.

Як повідомляється, хакери отримали доступ до API (прикладного програмного інтерфейсу, - ред.) користувачів, кодів двофакторної аутентифікації та інших данних. Хакери слідували відпрацьованим планом і вичекали певний час, перш ніж вивести кошти.

"Хакери використовували різні методи, включаючи фішинг, віруси і інші види атак", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в дослідженні Ernst & Young (EY), присвяченому ризикам, пов'язаним з інвестиціями в кріптовалюти говорилося, що в результаті хакерських атак було викрадено більше 10% коштів, залучених організаторами первинних розміщень токенів криптовалют (Initial Coin Offering, ICO).

Експерти EY з'ясували, що приблизно 400 млн доларів з 3,7 млрд, які вдалося залучити організаторам випуску криптовалют, були викрадені. Крім того, у звіті EY йдеться про виявлення декількох випадків, коли організатори ICO заклали в них умови, інформація про яких не розкривалася інвесторам, або прямо суперечила розкритим умов.