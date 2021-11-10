ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Хакеры Северной Кореи пытались похитить данные производителя COVID-вакцин, - Sky News

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 17:00
Хакеры Северной Кореи пытались похитить данные производителя COVID-вакцин, - Sky News Фото: Хакеры Северной Кореи пытались похитить данные производителя COVID-вакцин (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Северокорейские хакеры были обнаружены при попытке похитить информацию у многонациональной компании, занимающейся производством вакцин от коронавируса. Власти Северной Кореи заявляют, что в стране нет ни единого случая заболевания COVID-19 и отказываются от 3 млн доз вакцины, предложенных ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Специалисты по реагированию на инциденты раскрыли кампанию шпионажа Северной Кореи.

Компания медико-биологических наук, клиент Secureworks, который не был назван, была взломана с помощью атаки на цепочку поставок, аналогичной взлому SolarWinds, который был приписан российской разведке.

Сетевой эффект атак по цепочке поставок был замечен несколькими участниками угроз, от государственных шпионов до финансово мотивированных преступных групп.

Ранее в этом году Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) дистанцировалась от заявления члена парламента о том, что компания Pfizer была взломана Северной Кореей.

NIS прямо заявила, что депутат "ошибается", хотя во время своего заявления южнокорейский депутат Ха Тхэ Кун остался при своем мнении, не прокомментировав, была ли кража успешной.

Компания Secureworks обнаружила доказательства того, что хакеры смогли получить доступ к сети неназванного клиента через управляемого поставщика услуг (MSP), хотя они были пойманы до того, как смогли украсть какие-либо данные, кроме сетевых журналов.

Атаки на MSP с целью получить доступ к одному из своих клиентов не являются уникальными для Северной Кореи. Великобритания и ее союзники обвинили хакеров, действующих от имени Министерства государственной безопасности Китая, в использовании этой тактики для кражи интеллектуальной собственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Северная Корея
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны