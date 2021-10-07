Хакеры похитили данные о санкциях США против России, - Reuters

Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США в отношении России. Кража произошла в результате кибератаки на SolarWinds и Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источника, для взлома злоумышленники использовали уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds, которая производит широко используемое программное обеспечение для управления сетями, и Microsoft.

Один из участников следствия заявил, самой серьезной из потерь была компрометация контрразведывательных дел, которые ведутся против России.

В ежегодном обзоре угроз, опубликованном Microsoft, говорится, что злоумышленники искали правительственные материалы о санкциях и другой политике, связанной с Россией, а также о методах США для поимки российских хакеров.

Им удалось проникнуть в сети Министерства юстиции и прочитать электронные письма в министерствах финансов, торговли и национальной безопасности. Всего были взломаны девять федеральных агентств.