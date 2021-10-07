ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Хакеры похитили данные о санкциях США против России, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 07 октября 2021 23:07
Хакеры похитили данные о санкциях США против России, - Reuters Фото: хакеры украли сведения о санкциях США против РФ и данные контрразведки (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США в отношении России. Кража произошла в результате кибератаки на SolarWinds и Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника, для взлома злоумышленники использовали уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds, которая производит широко используемое программное обеспечение для управления сетями, и Microsoft.

Один из участников следствия заявил, самой серьезной из потерь была компрометация контрразведывательных дел, которые ведутся против России.

В ежегодном обзоре угроз, опубликованном Microsoft, говорится, что злоумышленники искали правительственные материалы о санкциях и другой политике, связанной с Россией, а также о методах США для поимки российских хакеров.

Им удалось проникнуть в сети Министерства юстиции и прочитать электронные письма в министерствах финансов, торговли и национальной безопасности. Всего были взломаны девять федеральных агентств.

Напомним, недавно США обвинили РФ в бездействии в отношении киберпреступников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака
NEWS
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
DAILY
Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова