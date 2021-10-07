Хакери викрали дані про санкції США проти Росії, - Reuters

Хакери отримали доступ до даних про санкційну політику США щодо Росії. Крадіжка сталася унаслідок кібератаки на SolarWinds і Microsoft.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерела, для злому зловмисники використовували уразливості в програмному забезпеченні компаній SolarWinds, яка виробляє широко використовуване програмне забезпечення для управління мережами, і Microsoft.

Один з учасників слідства заявив, найсерйознішою з втрат була компрометація контррозвідувальних справ, які ведуться проти Росії.

У щорічному огляді загроз, опублікованому Microsoft, йдеться, що зловмисники шукали урядові матеріали про санкції та іншу політику, пов'язану з Росією, а також про методи США для упіймання російських хакерів.

Їм вдалося проникнути в мережі Міністерства юстиції та прочитати електронні листи в міністерствах фінансів, торгівлі та національної безпеки. Всього були зламані дев'ять федеральних агентств.