Ціль - дискредитація: хакери злили відео з наради Житомирського ТЦК

Ворог поширив у мережі відео службової наради посадовців ТЦК, щоб дискредитувати відомство та викликати обурення суспільства.

У відомстві зазначили, що ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.

Так, внаслідок нещодавньої атаки, у мережі був розміщений відеозапис службової наради посадових осіб, який "використали з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП і загальної дестабілізації".

"Наголошуємо: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради. За даним фактом призначено службову перевірку", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК і СП зазначили, що спільно з фахівцями з кібербезпеки вжито усіх необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем.

"Закликаємо громадян бути пильними: перевіряйте інформацію, не поширюйте сумнівний контент і пам’ятайте - навіть одне "незначне відео" може бути частиною масштабної інформаційної атаки", - зазначили у відомстві.