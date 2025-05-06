Цель - дискредитация: хакеры слили видео с совещания Житомирского ТЦК

Враг распространил в сети видео служебного совещания должностных лиц ТЦК, чтобы дискредитировать ведомство и вызвать возмущение общества.

В ведомстве отметили, что враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.

Так, в результате недавней атаки, в сети была размещена видеозапись служебного совещания должностных лиц, которую "использовали с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации".

"Подчеркиваем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания. По данному факту назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

В ТЦК и СП отметили, что совместно со специалистами по кибербезопасности приняты все необходимые меры для восстановления защиты информационных систем.

"Призываем граждан быть бдительными: проверяйте информацию, не распространяйте сомнительный контент и помните - даже одно "незначительное видео" может быть частью масштабной информационной атаки", - отметили в ведомстве.