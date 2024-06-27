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Хакери ГУР "відключили" касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту в Криму

Ілюстративне фото: ГУР атакувало касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Криму хакери ГУР атакували сервери пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР.

Як розповіли джерела, після ураження інфраструктури кримських інтернет-провайдерів 26 червня, кіберспеціалісти воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів зв'язку, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту.

Також здійснюються масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, спостерігаються збої в роботі бухгалтерських сервісів. У торгових точках Керчі та Севастополя не працюють касові апарати.

 

Зокрема, масована DDoS-атака здійснюється на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного зв'язку "Міранда-медіа". Цей оператор надає магістральні канали зв'язку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, через що номер єдиного контакт-центру перестав працювати.

Крім того, через ураження системи реєстрації та контролю руху утворилася велика черга з автомобілів, що бажають проїхати Керченським мостом. Протягом години затор зріс у шість разів, і вже вранці в черзі було близько трьохсот машин.

Нагадаємо, що вчора найбільші кримські інтернет-провайдери зазнали потужної кібератаки від фахівців ГУР.

Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Криму кілька великих інтернет-провайдерів стали жертвами масованої кібератаки. Пізніше РБК-Україна стало відомо, що атаки виконуються українськими кіберфахівцями військової розвідки.

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