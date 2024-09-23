Хакери ГУР атакували два банки Росії, - джерела

Як розповіли виданню співрозмовники, у цих банках наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки.

При цьому технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

"Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа - законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії", - додають джерела.

Фото: "Россільгоспбанк" та "Московський кредитний банк" потрапили під кібератаку (скріншоти)

Кібератаки проти РФ