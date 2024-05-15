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Хакери ГРУ РФ активізували атаки на телефони військових ЗСУ, - Держспецзв'язку

Фото: хакери РФ активізували атаки на мобільні телефони військових ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований Держспецзв'язком.

"Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Особливості атак РФ на мобільні пристрої

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

  • використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";
  • поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
  • швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;
  • проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;
  • використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Що робити та як захиститись

  • не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;
  • не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;
  • оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;
  • використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.
     

Росія готувала теракти у Києві

ГРУ РФ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла провокаціям.

Згодом СБУ розповіли подробиці підготовки терактів. Зокрема, правоохоронці затримали групу агентів російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Вони вже встигли закласти вибухівку у будівельних гіпермаркетах та кафе.

Зазначимо, зокрема, співробітник ГРУ, який відповідав за організацію цих терактів, Юрій Сізов організував ще одну диверсію в Україні, яка мала відбутися у Львівській області у лютому 2024 року. Але й тоді ці плани вдалось вчасно розкрити.

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