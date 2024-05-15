Хакери ГРУ РФ активізували атаки на телефони військових ЗСУ, - Держспецзв'язку

"Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Особливості атак РФ на мобільні пристрої
Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:
використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";
поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;
проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;
використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.
Що робити та як захиститись
не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;
не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;
оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;
використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.
Згодом СБУ розповіли подробиці підготовки терактів. Зокрема, правоохоронці затримали групу агентів російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Вони вже встигли закласти вибухівку у будівельних гіпермаркетах та кафе.