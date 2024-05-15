Хакери ГРУ РФ активізували атаки на телефони військових ЗСУ, - Держспецзв'язку

Росія готувала теракти у Києві

ГРУ РФ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла провокаціям.

Згодом СБУ розповіли подробиці підготовки терактів. Зокрема, правоохоронці затримали групу агентів російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Вони вже встигли закласти вибухівку у будівельних гіпермаркетах та кафе.

Зазначимо, зокрема, співробітник ГРУ, який відповідав за організацію цих терактів, Юрій Сізов організував ще одну диверсію в Україні, яка мала відбутися у Львівській області у лютому 2024 року. Але й тоді ці плани вдалось вчасно розкрити.

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