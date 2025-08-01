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Хакери ФСБ стежили за іноземними посольствами в Москві через провайдерів, - Bloomberg

П'ятниця 01 серпня 2025 06:13
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Хакери ФСБ стежили за іноземними посольствами в Москві через провайдерів, - Bloomberg Ілюстративне фото: хакери ФСБ стежили за іноземними посольствами в Москві (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Звіт аналітиків підрозділу з розвідки загроз Microsoft свідчить про те, що російське кібершпигунське угруповання Turla здійснює спроби стеження за іноземними посольствами у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Microsoft, група Turla організувала "масштабну" кампанію кібершпіонажу, використовуючи російських інтернет-провайдерів для проведення зломів. Хакери маскували своє "шкідливе програмне забезпечення" під антивірусне програмне забезпечення від російської компанії Kaspersky.

Зокрема, хакери атакували іноземні посольства перенаправляючи інтернет-трафік і завантажуючи шкідливе програмне забезпечення в рамках, ймовірно, операції зі збору розвідувальної інформації.

"Довірені бренди часто використовуються як приманки без їхнього відома чи згоди... Ми завжди рекомендуємо завантажувати програми лише з офіційних джерел і перевіряти справжність будь-якого повідомлення, яке нібито надходить від довірених компаній", - заявив речник Kaspersky.

Шкідливе ПЗ під назвою ApolloShadow знімає шифрування з цільових даних, уможливлюючи перетворення інтернет-активності на відкриті для прочитання відомості - включно з історією перегляду та конфіденційними обліковими даними.

За даними видання, хакерське угруповання діє вже понад 25 років. У США вважають його частиною Федеральної служби безпеки Росії і називають однією з найвитриваліших та найрозвиненіших у світі кібергруп. У 2023 році Мін'юст США повідомив про ліквідацію глобальної мережі комп’ютерів, яку Turla використовувала для атак на користувачів по всьому світу в інтересах уряду РФ.

У Microsoft вважають, що російські системи внутрішнього перехоплення, зокрема Система оперативно-розшукової діяльності (SORM), ймовірно, мають ключове значення для реалізації масштабних хакерських операцій. Ця система офіційно легалізує внутрішній контроль і стеження в Росії, надаючи ФСБ та іншим силовим і розвідувальним структурам доступ до спостереження за користувачами.

Раніше Bloomberg писало, що Україна стала легкою мішенню для російських хакерів, оскільки США скоротили країні допомогу в галузі кібербезпеки.

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