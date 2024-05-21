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У хабі для луганчан у Черкасах триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Вівторок 21 травня 2024 15:08
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У хабі для луганчан у Черкасах триває видача допомоги від Фонду Ахметова Фото: у хабі для луганчан у Черкасах триває видача допомоги від Фонду Ахметова (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

У Черкаському хабі для переселенців із Луганської області продовжується видача продовольчої допомоги. Її можуть отримати найбільш незахищені категорії ВПО — люди, для яких підтримка зараз вкрай важлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що Фонд Ахметова відправив для них тисячу продуктових наборів.

У кожному з них макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Рінат Ахметов Черкаси
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