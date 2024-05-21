В хабе для луганчан в Черкассах продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

В Черкасском хабе для переселенцев из Луганской области продолжается выдача продовольственной помощи. Ее могут получить самые незащищенные категории ВПЛ – люди, для которых поддержка сейчас крайне важна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд Ахметова отправил для них тысячу продуктовых наборов.

В каждом из них макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU