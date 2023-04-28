Х-101 - неважка ціль для Patriot, однак ми не розкриваємо роботу ППО, - Ігнат

Ракети Х-101, Х-555, які Росія застосувала сьогодні проти України, не є складною цілю для систем Patriot. Водночас детальна робота наших ППО не розкривається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

Як відзначив Ігнат, Повітряні сили ніколи не повідомляють, яке саме озброєнням працювало на тому, чи іншому напрямку. Це, зі свого боку, дало б ворогу можливість зробити висновки про розташування нашої техніки.

"Як ви знаєте, у нас є NASAMS, IRIS-T і вже Patriot працюють. Для такого комплексу як Patriot - це нескладна ціль, крилата ракета врешті-решт збивається, Х-101, Х-555. Це ті типи ракет, які сьогодні використовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні також - дві цілі знищено саме ППО Сухопутних військ", - розповів речник Повітряних сил.