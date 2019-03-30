Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекеров

Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик будет защищать свой пояс в бою Дуду Нгумбу. Трансляция начнется в ночь с 30 на 31 марта ориентировочно в 05:00, а смотреть бой можно на канале "Интер".

30-31 марта, ориентировочно в 05:00

США, Филадельфия, 2300 Arena

Букмекеры ставят в пользу украинского боксера. В конторе William Hill на победу Гвоздика можно с коэффициентом 1,01, а вот на успех француза - 17,00. Ничейный результат оценивается в 34,00.

Букмекеры Bet365 на победу действующего чемпиона также оценивают в 1,01, успех Нгумбу - 19,0, а ничейный исход - 34,0.

1xbet дает следующие коэффициенты: победа украинца - 1,01, победа его соперника - 5,25. Ничья традиционно считается наименее вероятным вариантом - коэффициент 34,00.

Досрочная победа Гвоздика - от 1,168 до 1,28, его же победа по очкам - от 3,00 - до 5,0. На француза показатели оцениваются 41,00 и 29,00 соответственно.

Напомним, Гвоздик проведет первую защиту титула WBC при полных трибунах.