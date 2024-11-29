Гвардіола проти лідера, німецька класика та перегони за престиж: анонс вихідних у спорті

"Боруссія" Д – "Баварія"

30 листопада, 19:30, Дортмундт, "Сігнал Ідуна Парк", трансляція на app.setantasports.com

Класичне протистояння Бундесліги позбавлене турнірного значення. Принаймні для мюнхенців, які вже мають 6-очковий гандикап нагорі таблиці. Та для "Баварії" дортмундці залишаються принциповим суперником, а перемогти такого в його лігві – завжди приємно. Тим часом "джмелі" чергують перемоги з поразками та вже відстали від команди Венсана Компані на 10 пунктів. Утім, можуть трохи відіграти.

"Рейнджерс" – "Монреаль"

30 листопада, 20:00, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", трансляція на app.setantasports.com

По-різному склався листопад для двох титулованих колективів Східної конференції НХЛ. "Синьосорочечники" програли половину матчів і опустилися на 6-те місце Сходу. Натомість "Канадієнс" хоч і здобули кілька перемог, але залишаються на дні турнірної таблиці. У регулярці кожен наступний поєдинок – новий старт. "Рейнджерс" або "Монреаль" можуть запустити нову успішну серію.

Фото: "Рейнджерс" матимуть перевагу домашньої арени (facebook.com/nyrangers)

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

1 грудня, 18:00, Ліверпуль, "Енфілд", телетрансляція на Setanta Sports

На межі опинилися "містяни" Хосепа Гвардіоли. Невдалі результати на кількох фронтах спровокували сумніви щодо перспектив "Ман Сіті" в нинішньому сезоні. Особливо небезпечна ситуація в чемпіонаті Англії. Манкуніанці йдуть другими, але відстали від "Ліверпуля" вже на 8 очок. А тут ще й поєдинок проти лідера на завжди зарядженому "Енфілді". На Альбіоні буде зміна чемпіонської варти?..

Гран-прі Катару

1 грудня, 18:00, Лусаїл, Міжнародний автодром Лусаїла, телетрансляція на Setanta Sports+

Формула-1 розіграла чемпіонський титул, але на Кубок конструкторів продовжують претендувати відразу три стайні. Гаразд, шанси "Ред Булла" залишаються математичними. А ось "Макларен" і "Феррарі" готові змагатися до кінця за втішний приз сезону-2024. Ще на початку осені фаворитом була британська команда. Утім, Скудерія додала в стабільності, а "Макларен" останнім часом відверто "просів".

Фото: Карлос Сайнс і Шарль Леклер прагнуть принести "Феррарі" бодай Кубок конструкторів (facebook.com/ScuderiaFerrari)

"Мемфіс" – "Індіана"

1 грудня, 22:30, Мемфіс, "ФедЕкс Форум", телетрансляція на Setanta Sports

Набрав обертів і баскетбольний сезон. Команди швидкими темпами рухаються до завершення першої третини регулярки, а "Санз" і "Пейсерз" окреслили наміри зіграти в плей-офф Заходу та Сходу. Поки справи арізонців виглядають кращими. Кевін Дюрант і компанія цього тижня пройшли рубіж 10 перемог. "Індіана" же зможе повторити це досягнення в Детройті на шляху в Мемфіс у ніч проти суботи.