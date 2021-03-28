Гуттериш отреагировал на сотню смертей в Мьянме: крайне важно найти решение этого кризиса

В заявлении отмечается, что в субботу убиты десятки мирных жителей, включая детей и молодежь.

"Продолжающееся военное подавление, которое сегодня привело к самым высоким ежедневным жертвам с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Крайне важно найти безотлагательное решение этого кризиса", - заявил Гуттериш.

Генеральный секретарь вновь обратился с настоятельным призывом к военным воздерживаться от насилия и репрессий.

"Виновные в серьезных нарушениях прав человека, совершенных в Мьянме, должны быть привлечены к ответственности", - добавил генсек.