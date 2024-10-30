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"Полісся" вийшло в чвертьфінал Кубка України: Гуцуляк оформив переможний гол "Кривбасу"

Фото: "Полісся" – "Кривбас" (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Житомирське "Полісся" переграло криворізький "Кривбас" в 1/8 фіналу національного кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Полісся" – "Кривбас" – 2:1

Голи: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 – Задерака, 17

Команди почали гру без розвідки. У стартовому розміні атаками першими відзначилися гості. Задерака вже на 17-й хвилині, замкнувши передачу Твердохліба з-за меж карного майданчика, змусив голкіпера "вовків" Волинця капітулювати.

"Полісся" кинулося відіграватись. Господарі володіли ініціативою, тиснули на ворота і зрештою ці зусилля дали результат. За дві хвилини до перерви Лєднєв навісив у воротарський і Чоботенко головою переправив м'яч у сітку – 1:1.

У другому таймі більш впевнено почувався "Кривбас", який помітно додав. Команда Юрія Вернидуба мала перевагу, більше атакувала. Але отримала м'яч у свої ворота.

На 72-й хвилині житомирці організували швидку атаку. Михайліченко опинився на лівому фланзі та вирізав ідеальний пас на Гуцуляка. А той з меж воротарського пробив головою. Голкіпер гостей Кліщук у стрибку навіть дотягнувся до м'яча, але перевести через поперечину не зміг. Голеадор житомирського клубу забив у другому матчі поспіль, повернувшись на поле після травми.

"Кривбас" пішов на штурм і ледве не врятувався вже в компенсований час. В останній атаці після розіграшу кутового мав шанс Аморозо, але влучив у стійку.

Команда Вернидуба залишила черговий турнір у сезоні. "Полісся" чекає на суперника в чвертьфіналі.

Раніше "Олександрія" розтрощила клуб Першої ліги, а "Буковина" переграла "Пробій" в Кубку України.

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