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Гусовский: властная вертикаль в руках некомпетентных управленцев - угроза для государства

Киев, Пятница 02 октября 2020 14:48
Гусовский: властная вертикаль в руках некомпетентных управленцев - угроза для государства
Фото: Сергей Гусовский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Властная вертикаль в руках некомпетентных управленцев - это угроза для государства.

Об этом заявил кандидат на должность мэра Киева от "За майбутнє" Сергей Гусовский в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1".

"Именно некомпетентное управление страной приводит к потерям бюджета и его дефицита. Дефицит покрывается внешними заимствованиями, которые приходят вместе с правилами и требованиями. Так возникает угроза потери субъектности государства", - заявил Гусовский.

Политик подчеркивает, что следует прекратить политические манипуляции на теме местных выборов, ведь среди кандидатов там есть достойные люди.

"Наша партия ведет на выборы почти 30 тысяч кандидатов, может и готова взять на себя ответственность за будущее государства. У нас есть квалифицированные специалисты и опыт, которые так нужны в эти времена. А разговоры о том, что местные выборы приведут к "феодализации" и развалу страны, - это откровенная манипуляция. Потому что на самом деле катастрофой является пребывание невежд за рулем государства", - резюмировал Гусовский.

Напомним, ранее кандидат в мэры Киева Сергей Гусовский заявлял, что шесть лет подряд власть не может прийти к консенсусу и принять закон о столице.

По его мнению, главной проблемой столицы остается отсутствие самоуправления, поэтому закон должен быть принят, но требует доработки.

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