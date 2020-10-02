Гусовський: владна вертикаль в руках некомпетентних управлінців - загроза для держави

Фото: Сергій Гусовський (facebook.com)

Владна вертикаль в руках некомпетентних управлінців - це загроза для держави.

Про це заявив кандидат на посаду мера Києва від "За майбутнє" Сергій Гусовський в ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

"Саме некомпетентне управління країною призводить до втрат бюджету і його дефіциту. Дефіцит покривається зовнішніми запозиченням, які приходять разом з правилами і вимогами. Так постає загроза втрати суб’єктності держави", - заявив Гусовський.

Політик наголошує, що слід припинити політичні маніпуляції на темі місцевих виборів, адже серед кандидатів там є гідні люди.

"Наша політсила веде на вибори майже 30 тисяч кандидатів, може і готова взяти на себе відповідальність за майбутнє держави. У нас є кваліфіковані фахівці й досвід, які так потрібні у ці часи. А розмови про те, що місцеві вибори призведуть до "феодалізації" і розвалу країни, - це відверта маніпуляція. Бо насправді катастрофою є перебування невігласів за кермом держави", - резюмував Гусовський.

Нагадаємо, раніше кандидат в мери Києва Сергій Гусовський заявляв, що шість років поспіль влада не може дійти консенсусу й прийняти закон про столицю.

На його думку, головною проблемою столиці залишається відсутність самоврядування, тому закон має бути прийнятий, але потребує доопрацювання.