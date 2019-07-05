ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гусовский разъяснил решение суда по застройке озер на Осокорках

Новости » Общество    05.07.2019 - 08:54
Гусовский разъяснил решение суда по застройке озер на Осокорках
Фото: Сергей Гусовский (пресс-служба)

До 22 июля Киеврада и КГГА должны подать апелляцию на решение суда

Суд отменил решение Киеврады о расторжении договоров аренды участков с застройщиком ЖК "Патриотика на озерах", но это не снимает запрет на продолжение строительства. Об этом 4 июля сообщил депутат Киеврады и кандидат в народные депутаты от 212 округа столицы Сергей Гусовский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, он обьяснил, что речь идет об отмене решения Киеврады о расторжении договоров аренды с компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах", которая планировала построить в зеленой зоне Осокорков 40 многоэтажек. По словам Гусовского, до 22 июля Киеврада и КГГА должны подать апелляцию на решение суда.

"Пока дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции, решение о расторжении договоров остается в силе. Обращение об апелляции я сегодня подписал и передам мэру", – заявил депутат.

Гусовский также отметил, что вместе с вышеуказанным постановлением суда действуют и решение Киевского апелляционного админсуда, которые были результатами исков, инициированных ОО "Экопарк "Осокорки". Они касались отмены разрешений на строительство электроподстанции и всего жилого комплекса.

"Все это действующие решения, которые могут быть обжалованы только в Верховном суде. Важно понимать – никто не разрешал восстанавливать строительство. Экопарк "Осокорки" должен быть создан", – заявил Гусовский.

Напомним, в июне 2019 года Апелляционный суд отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах", а еще раньше Киеврада проголосовала за создание ландшафтного парка "Осокорковские луга", размером в 148 гектаров (к югу озер Тягле и улицы Коллекторной в Дарницком районе Киева).

Сергей Гусовский: Нам нужны решительные реформы и разумные изменения Гусовский идет в Раду как самовыдвиженец
Новости Украины ГусовскийОсокоркизастройка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь