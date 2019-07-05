Гусовский разъяснил решение суда по застройке озер на Осокорках

Фото: Сергей Гусовский (пресс-служба)

До 22 июля Киеврада и КГГА должны подать апелляцию на решение суда

Суд отменил решение Киеврады о расторжении договоров аренды участков с застройщиком ЖК "Патриотика на озерах", но это не снимает запрет на продолжение строительства. Об этом 4 июля сообщил депутат Киеврады и кандидат в народные депутаты от 212 округа столицы Сергей Гусовский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, он обьяснил, что речь идет об отмене решения Киеврады о расторжении договоров аренды с компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах", которая планировала построить в зеленой зоне Осокорков 40 многоэтажек. По словам Гусовского, до 22 июля Киеврада и КГГА должны подать апелляцию на решение суда.

"Пока дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции, решение о расторжении договоров остается в силе. Обращение об апелляции я сегодня подписал и передам мэру", – заявил депутат.

Гусовский также отметил, что вместе с вышеуказанным постановлением суда действуют и решение Киевского апелляционного админсуда, которые были результатами исков, инициированных ОО "Экопарк "Осокорки". Они касались отмены разрешений на строительство электроподстанции и всего жилого комплекса.

"Все это действующие решения, которые могут быть обжалованы только в Верховном суде. Важно понимать – никто не разрешал восстанавливать строительство. Экопарк "Осокорки" должен быть создан", – заявил Гусовский.

Напомним, в июне 2019 года Апелляционный суд отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах", а еще раньше Киеврада проголосовала за создание ландшафтного парка "Осокорковские луга", размером в 148 гектаров (к югу озер Тягле и улицы Коллекторной в Дарницком районе Киева).