ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гусовський роз'яснив рішення суду по забудові озер на Осокорках

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 08:54
Гусовський роз'яснив рішення суду по забудові озер на Осокорках
Фото: Сергій Гусовський (прес-служба)

До 22 липня Київрада та КМДА повинні подати апеляцію на рішення суду

Суд скасував рішення Київради про розірвання договорів оренди ділянок із забудовником ЖК "Патріотика на озерах", але це не знімає заборону на продовження будівництва. Про це 4 липня повідомив депутат Київради і кандидат у народні депутати від 212 округу столиці Сергій Гусовський, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, він пояснив, що мова йде про скасування рішення Київради про розірвання договорів оренди з компанією-забудовником житлового масиву "Патріотика на озерах", яка планувала побудувати в зеленій зоні Осокорків 40 багатоповерхівок. За словами Гусовського, до 22 липня Київрада та КМДА повинні подати апеляцію на рішення суду.

"Поки справа буде розглядатися в апеляційній інстанції, рішення про розірвання договорів залишається в силі. Звернення про апеляцію я сьогодні підписав і передам меру", – заявив депутат.

Гусовський також зазначив, що разом з вищезазначеною постановою суду діють і рішення Київського апеляційного адмінсуду, які були результатами позовів, ініційованих ГО "Екопарк "Осокорки". Вони стосувалися скасування дозволів на будівництво електропідстанції і всього житлового комплексу.

"Все це діючі рішення, які можуть бути оскаржені лише у Верховному суді. Важливо розуміти – ніхто не дозволяв відновлювати будівництво. Екопарк "Осокорки" повинен бути створений", – заявив Гусовський.

Нагадаємо, в червні 2019 року Апеляційний суд скасував дозвіл на будівництво ЖК "Патріотика на озерах", а ще раніше Київрада проголосувала за створення ландшафтного парку "Осокорківські луки", розміром 148 гектарів (на південь озер Тягле і вулиці Колекторній в Дарницькому районі Києва).

Сергій Гусовський: Нам потрібні рішучі реформи та розумні зміни Гусовський йде в Раду як самовисуванець
Новини України ГусовскийОсокоркизастройка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся