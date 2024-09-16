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ГУР сделало заявление о подозреваемом в покушении на Трампа

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 17:06
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ГУР сделало заявление о подозреваемом в покушении на Трампа Фото: гражданин США Райан Рут (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети появилась информация, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Рут причастен к ГУР. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Сотрудники разведки заявили, что гражданин США Райан Рут никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. ⠀

"Слухи, распространяющиеся по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности", - добавили в ГУР.

Стрельба возле Трампа

Напомним, что вчера под вечер в США произошло покушение на Трампа. Известно, что агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты.

После задержания выяснилось, что это гражданин США Райан Уэсли Рут. Между тем Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Отметим, что сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что российская пропаганда будет использовать тему со стрельбой в Трампа против Украины, а также будет пытаться пускать конспирологические теории относительно "украинского следа".

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Рут выражал в соцсетях поддержку Украины. Более того, он имел веб-сайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.

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