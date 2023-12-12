ГУР зламало федеральну податкову службу РФ: її не можуть відновити вже кілька днів

За даними ГУР, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової служби Росії, а далі - у понад 2300 її регіональних серверів по всій території РФ та на території тимчасово окупованого Криму.

"Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення", - пояснили воєнні розвідники.

Паралельно, крім податкової, у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ - знищена уся база даних та її резервні копії", - наголосили в службі.

В розвідці пояснили, що завдяки проведеній операції зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями був повністю паралізований, як і між податковою службою РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром.

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", - пояснили в ГУР.

Росія кілька днів намагається відновити роботу податкової

Завдяки роботі воєнних розвідників інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни марно намагаються уже четвертий день поспіль.

"За оцінками фахівців, параліч у роботі податкової системи РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі - неможлива", - заявили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники також провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

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