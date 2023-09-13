ГУР про запаси ракет у РФ: навіть близько не можуть повернутися на довоєнний рівень

Раніше стало відомо, що Росії вдалося обійти санкції та збільшити виробництво ракет. Однак фактично поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня довоєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Поточні обсяги виробництва не дозволяють (Росії - ред.) навіть близько повернутися до рівня запасів ракет станом до 24 лютого", - йдеться у заяві.

За його словами, до таких обсягів росіяни ще довгий період повернутися не зможуть.

Що цьому передувало

The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень. Через це Україна стало особливо вразливою для посилення атак у найближчі місяці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня окупанти обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять близько 30 іноземних мікросхем.