У ГУР відреагували на пошкодження Чонгарського мосту: далі буде

Він прокоментував обстріл та пошкодження Чонгарських мостів на межі Херсонської області та Криму. Розвідник зазначив, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, будуть уже після звільнення цих територій.

"Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", - сказав Юсов.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні зранку у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Варто зазначити, що ці мости важливі для окупантів, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

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