ГУР про вибухи на Кримському мості: будуть продовжуватися до демонтажу

Вибухи на Кримському мосту будут продовжуватися до того моменту, поки цей незаконний об'єкт не демонтують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що росіяни неодноразово розповідали про максимальний захист Кримського мосту та відсутність будь-яких загроз. Але вже двічі там відбувалися інциденти, які призводили до суттєвих руйнувань.

"Це означає, що подібні ексцеси будуть продовжуватися і в майбутньому, поки українська територія не буде деокупована, а незаконна споруда, яку вони називають Кримським мостом, не буде демонтована", - додав Юсов.

Вибухи на Кримському мості

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни на Кримському мосту, який незаконно збудували росіяни, вже двічі лунали вибухи. Вони призводили до руйнувань.

Перші вибухи фіксували там ще у жовтні 2022 року. Нещодавно голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його підлеглих.

Також вибухи на Кримському мосту сталися 17 липня. Тоді було пошкоджено дорожнє полотно.

Джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що причина вибухів - удар надводними дронами, який провели співробітники служби разом з Військово-морськими силами ЗСУ.