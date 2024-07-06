ГУР вдарило по важливому пункту РФ на фронті: названо втрати (відео)

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті сталося майже 140 боєзіткнень. Окупанти продовжують активно тиснути на Торецькому напрямку та постійно атакують на Покровському.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька - у Північному та Нью-Йорку. Також окупанти просунулися на північ від Парасковіївки, під Донецьком.

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