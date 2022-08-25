При финподдержке Ахметова в Украине создали штаб по поиску военнопленных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки (ГУР) и руководителя проектного офиса "Метинвеста" Александра Водовоза в Facebook .

"Если вы потеряли связь с близким человеком, который находится на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или подозреваете, что ваш близкий человек находится в плену у врага - обращайтесь в уполномоченные государственные институты, которые занимаются вопросами поиска и обмена пленных", - сообщили в ГУР.

В свою очередь, "Метинвест" предоставила все необходимое оборудование - офисную технику, мебель и даже автомобили на общую сумму около 2 млн грн.

"Штаб не просто помогает людям найти своих родных и близких, он дает надежду на их возвращение. Ринат Ахметов не стоит в стороне, он помогает наладить работу штаба, ведь сегодня все мы - вместе с семьями пленных. Вместе со всеми, кто помогает нашей армии", - отметил руководитель проектного офиса группы Александр Водовоз.

Сообщается, что на сегодня обработано уже около 4 тысяч обращений от родных и близких бойцов, которые оказались в плену или пропали без вести.