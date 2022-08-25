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При финподдержке Ахметова в Украине создали штаб по поиску военнопленных

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Четверг 25 августа 2022 12:53
При финподдержке Ахметова в Украине создали штаб по поиску военнопленных Фото: в Украине заработал "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными" (facebook.com / leksandr.vodoviz.3)
Автор: Артем Горовенко

В Украине заработал "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными". Закупку оснащения профинансировал "Метинвест" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки (ГУР) и руководителя проектного офиса "Метинвеста" Александра Водовоза в Facebook.

"Если вы потеряли связь с близким человеком, который находится на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или подозреваете, что ваш близкий человек находится в плену у врага - обращайтесь в уполномоченные государственные институты, которые занимаются вопросами поиска и обмена пленных", - сообщили в ГУР.

В свою очередь, "Метинвест" предоставила все необходимое оборудование - офисную технику, мебель и даже автомобили на общую сумму около 2 млн грн.

"Штаб не просто помогает людям найти своих родных и близких, он дает надежду на их возвращение. Ринат Ахметов не стоит в стороне, он помогает наладить работу штаба, ведь сегодня все мы - вместе с семьями пленных. Вместе со всеми, кто помогает нашей армии", - отметил руководитель проектного офиса группы Александр Водовоз.

Сообщается, что на сегодня обработано уже около 4 тысяч обращений от родных и близких бойцов, которые оказались в плену или пропали без вести.

Напомним, "Метинвест" за полгода войны направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн.

Также "Метинвест" обеспечила защитников почти 500 тысячами литров горючего, передала более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники, и приобрела для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР - 20 машин скорой помощи.

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Метинвест Пленный
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