За фінпідтримки Ахметова в Україні створили штаб з пошуку військовополонених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки (ГУР) та керівника проектного офісу "Метінвесту" Олександра Водовіза у Facebook .

"Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога - звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - повідомили в ГУР.

Своєю чергою, "Метінвест" надала все необхідне обладнання - офісну техніку, меблі та навіть автомобілі, на загальну суму близько 2 млн грн.

"Штаб не просто допомагає людям знаходити своїх рідних і близьких, він дає надію на їхнє повернення. Рінат Ахметов не стоїть осторонь, він допомагає налагодити роботу Штабу, адже сьогодні всі ми - разом з сім’ями полонених. Разом з усіма, хто допомагає нашій армії", - зазначив керівник проектного офісу групи Олександр Водовіз.

Повідомляється, що на сьогодні оброблено вже близько 4 тисяч звернень від рідних та близьких бійців, які опинилися у полоні або зникли безвісти.