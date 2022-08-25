За фінпідтримки Ахметова в Україні створили штаб з пошуку військовополонених
В Україні запрацював "Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими". Закупівлю оснащення профінансував "Метінвест" Ріната Ахметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки (ГУР) та керівника проектного офісу "Метінвесту" Олександра Водовіза у Facebook.
"Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога - звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - повідомили в ГУР.
Своєю чергою, "Метінвест" надала все необхідне обладнання - офісну техніку, меблі та навіть автомобілі, на загальну суму близько 2 млн грн.
"Штаб не просто допомагає людям знаходити своїх рідних і близьких, він дає надію на їхнє повернення. Рінат Ахметов не стоїть осторонь, він допомагає налагодити роботу Штабу, адже сьогодні всі ми - разом з сім’ями полонених. Разом з усіма, хто допомагає нашій армії", - зазначив керівник проектного офісу групи Олександр Водовіз.
Повідомляється, що на сьогодні оброблено вже близько 4 тисяч звернень від рідних та близьких бійців, які опинилися у полоні або зникли безвісти.
Нагадаємо, "Метінвест" за півроку війни направила на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн.
Також "Метінвест" забезпечила захисників майже 500 тисячами літрів пального, передала понад 140 одиниць своїх автомобілів і важкої техніки, та придбала для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР - 20 машин швидкої допомоги.