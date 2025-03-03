У ГУР розповіли про цілі російських обстрілів і атак "шахедами"

Цілі ракетних та дронових атак російської армії по Україні не змінилися. Це система управляння ЗСУ, аеродроми, воєнні заводи енергетика та газотранспортна система.

"Цілі не змінилися", - сказав він та нагадав документи Російської федерації осені 2023 року, де були чітко визначені основні цілі, по яких будуть застосовуватися безпілотні літальні апарати, крилаті та балістичні ракети.

"Це система управління Збройних сил, Сил оборони, це все, що стосується авіації і наших аеродромів. Це - найбільш критичні елементи нашої інфраструктури, в тому числі енергетична система, газотранспортна система - те, що ми спостерігаємо зараз", - сказав він.

Також один із пріоритетів - наші підприємства оборонно-промислового комплексу - там, де виготовляється озброєння, де м наростили випуски багатьох видів зброї, боєприпасів, безпілотних апаратів та систем.

"Основні пріоритети залишаються. Атаки на енергетику ми вже бачили, на теплоелектростанції - ви пам'ятаєте, наскільки потужними були удари в Харківському регіоні, щоби вибити всю систему забезпечення теплом нашого населення. Були удари по енергосистемі, причому агресор дещо змінив свою тактику та підходи, якими він зараз теж дуже активно користується. Це підхід, який стосується чіткого визначення і планування - так званий таргетинг, щоб досягти найбільшого ефекту", - сказав представник ГУР,

Удари по газотранспортній системі

Як зазначив Скібіцький, останнім часом потерпає наша газотранспортна система і наші газові родовища. "Противник розуміє - це те, що йде для нашого населення, для забезпечення своїм газом своїх потреб. За останній час вони намагаються знищити саме цю спроможність України", - сказав він.

У відповідь на питання, чи не хочуть росіяни змусити відновити транзит їхнього газу, Скібіцький сказав:

"Можливо, але, наприклад, якщо говорити про Львівську область, удари наносились, по тих наших підземних газосховищах, де зберігається газ. Зараз уже було три удари по наших родовищах для того, щоби позбавити нас можливості видобувати газ. І при цьому удари наносяться по наземній інфраструктурі - по компресорних станціях, газоперекачуючих станціях - по тій, яка дозволяє або піднімати газ на поверхню, якщо це у сховищі, або викачувати газ з наших недр".

Представник ГУР зазначив, що це ще дуже потужний елемент тиску не тільки на уряд України, а й на наше населення.

"Дивіться, що відбувається в Одесі, коли вона майже повністю залишається без світла. Я пам'ятаю 2023 рік, коли ти приїжджаєш в Одесу, ідеш по Дерибасівській, а там все гудить від генераторів, щоб забезпечити світлом. Це дуже непросто для населення. І росіяни розраховують, що це буде впливати на населення. І однозначно Російська федерація в інформаційному плані буде використовувати це для дестабілізації ситуації", - додав він.