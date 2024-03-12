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У ГУР розповіли, скільки замахів здійснили на Буданова з початку війни

Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від початку війни здійснили понад 10 серйозних спроб замахів.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FreeДом.

За його словами, головними цілями для противника є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб.

"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - заявив Юсов. 

Замах на Маріану Буданову

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебувала у лікарні та завершувала курс лікування.

Співрозмовник видання уточнив, що поки не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли деякий час порційно. Також джерела у спецслужбах розповідали про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з ним все гаразд та отруєння у нього не встановлено.

Пізніше джерело у розвідці повідомило, що дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком та ртуттю.

Що відомо про дружину Буданова та маловідомі факти з її життя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Кирило БудановГУРВійна Росії проти України