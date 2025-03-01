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У ГУР розповіли деталі підриву автомобіля з ФСБшником у Маріуполі (відео)

Маріуполь, Субота 01 березня 2025 10:30
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У ГУР розповіли деталі підриву автомобіля з ФСБшником у Маріуполі (відео) Фото: у ГУР розповіли деталі підриву автомобіля з ФСБшником у Маріуполі (instagram com grec_company_group)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі вибухнув автомобіль, в якому перебував предствник ФСБ РФ. В розвідці розповіли подробиці інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, 28 лютого, близько пів на другу ночі, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух.

"У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації, а точні наслідки вибуху уточнюються.

Вибухи та підриви авто окупантів у Маріуполі

Мариуполь російські війська окупували в лютому 2022 року. З тих пір місто перетворилось на місце для розташування військових об'єктів РФ.

При цьому Сили оборони та партизани постійно завдають ударів по місцях розташування російських загарбників у Маріуполі. Також доволі часто відбуваються підриви авто з представниками РФ.

Так, раніше писало РБК-Україна, у ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником ФСБ Росії.

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