ГУР "розпакувало" новий ворожий дрон V2U: як Росія створює ШІ-зброю

Особливість апарата - автономний вибір цілей завдяки штучному інтелекту.

Обчислювальна система дрона побудована на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, що використовує потужний модуль NVIDIA Jetson Orin. Саме він відповідає за аналіз зображень і цілевказання.

Попри заяви про “вітчизняну розробку”, більшість комплектуючих V2U - іноземного походження. Безпілотник має GPS-модуль лише в одному екземплярі, ймовірно, через ефективну роботу українських систем радіоелектронної боротьби.

Це може вказувати на використання альтернативної навігації - "комп’ютерного зору", коли дрон зіставляє зображення з камери з картами місцевості.

Також зафіксована можливість FPV-керування через LTE-зв’язок. У корпусі дрона виявлено модем Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського оператора. Попри російське маркування, елементна база пристрою - китайська.

За даними розвідки, серед ключових комплектуючих - японський сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської Te Connectivity, двигуни й сервоприводи з Китаю, а також SSD і далекоміри, виготовлені у КНР.

Під час розслідування виявлено чотири компанії, дві з яких зареєстровані в Росії, а ще дві - у Китаї. Саме вони займаються постачанням деталей і збіркою дронів.